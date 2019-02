“Hasta marzo no me puedo ir de Argentina por un problema familiar con mi papá, por eso me vine de Arabia en noviembre, ya lo he hablado con el presidente”, señaló Gustavo Costas en declaraciones emitidas por Antena 2.

Y agregó que en sus aspiraciones está firmar con Santa Fe: “Me gustaría volver porque me trataron muy bien y el cariño de la gente es muy grande, pero eso ya queda a consideración de los directivos”.

Según el medio, el otro candidato para llegar al banquillo albirrojo es Wilson Gutiérrez, campeón con Santa Fe en 2012-II y quien señaló en el mismo medio que “hasta el momento no se ha definido nada”, pese a que está “dispuesto a volver”.

Costas, entre tanto, estuvo en Santa Fe entre 2014 y 2015 y entre 2016 y 2017, etapas en las que obtuvo 2 estrellas (2014-II y 2016-II), 2 Superligas (2015 y 2017) y una Copa Suruga (2016).

Por ahora, el equipo profesional, del que acaba de salir el uruguayo Guillermo Sanguinetti, es dirigido de manera provisional por Gerardo Bedoya.