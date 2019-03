Perilla dijo que expresó sus inconformidades con el tema del acoso mediante una carta dirigida a Vélez cuando este era presidente de la Comisión Arbitral, pero aclaró su respuesta no fue la mejor a pesar de que estaba al tanto del tema: “Me trató mal delante de todo el mundo apenas supo mi nombre; cogió el informe, lo botó, me dijo usted es Harold Perilla, yo no quiero saber nada de usted”.

“Él es cómplice de toda esta estructura porque él tenía conocimiento de todo esto”, enfatizó.

Y continuó: “Se fue hacia un lado y me dijo: ‘Usted no me viene a hacer la encerrona, usted es un petardo, usted la cagó. Él no se percató, porque era nuevo, que estaban 2 presidentes de clubes que se dieron cuenta y le mandaron llamar la atención”.

Además, Perilla indicó que a Jorge Enrique Vélez ya le habían hablado del caso y que lo habían puesto en su contra: “Ya tenía información que seguramente le había dado Óscar Julián porque qué va a saber él de fútbol. Ellos fueron juez y parte, no tuve garantías”.

Finalmente, relató que Álvaro González Alzate, vicepresidente segundo de la Federación y presidente de la rama aficionada, lo citó para conciliar, pero que sus asesores le recomendaron no ir y seguir con el caso ante la justicia.

“Álvaro González me invitó a llevar las pruebas a la Federación luego me dijo fuera a una reunión con Ímer Machado y el doctor Vélez… Álvaro González me dijo: ‘Yo tengo otra forma de arreglar las cosas, hacemos un acta, un audio y lo solucionamos’”, concluyó.

En video, las denuncias de Perilla: