En diálogo con Pulzo, Freddy Guarín aseguró que ir a un país tan lejano ocasionó su salida de la Selección Colombia: “Yo diría que ese fue el motivo. En su momento se habló sobre el trayecto, el cansancio y el desgaste. Fue el tema que se dio para no seguir en la Selección”.

Sin embargo, enfatizó que no le pesa haber ido a la liga china: “Personalmente, no me arrepiento, aunque el hecho de no volver a la Selección me costó mucho entenderlo. Pero fue una decisión de vida, era algo que tenía que vivir y necesitaba una experiencia diferente”.

Finalmente, enfatizó en que pese a no ser llamado al combinado ‘cafetero’, se sigue sintiendo como uno más del equipo: “En la Selección siguen mis amigos y yo continúo con la camiseta puesta”.

Guarín, de 33 años de edad, es jugador libre, ya que no renovó contrato con el Shanghái Shenhua de China. Ahora, podría ir al balompié de Estados Unidos, según añadió.