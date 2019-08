A continuación, la conformación de todos los cuadrangulares:

• Grupo A: PSG (FRA), Real Madrid (ESP), Brujas (BEL) y Galatasaray (TUR)

• Grupo B: Bayern (ALE), Tottenham (ING), Olympiacos (GRE) y Estrella Roja (SRB)

• Grupo C: Manchester City (ING), Shakhtar (UCR), Dinamo Zgreb (UCR) y Atalanta (ITA)

• Grupo D: Juventus (ITA), Atl. Madrid (ESP), Levenkusen (ALE) y Lokomotiv (RUS)

• Grupo E: Liverpool (ING), Napoli (ITA), Salzburgo (AUT) y Genk (BEL)

• Grupo F: Barcelona (ESP), Dortmund (ALE), Inter (ITA) y Slavia (R.CHE)

• Grupo G: Zenit (RUS), Benfica (POR), Lyon (FRA) y Leipzig (ALE)

• Grupo H: Chelsea (ING), Ajax (HOL), Valencia (ESP) y Lille (FRA)

El certamen se llevará a cabo hasta el 30 de mayo de 2020, cuando se disputará la final en el estadio olímpico Ataturk de Estmabul, Turquía, escenario, de la definición de la Champions de 2005.

