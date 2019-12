“Yerry Mina intentó usar mi teléfono. Es un gran jugador de fútbol, pero es una porquería para tomar ‘selfies’ ¡jajajaja!”, compartió en su cuenta de Twitter Michael Murphy, seguidor ferviente del conjunto azul de Liverpool.

De igual manera, en la publicación de Murphy se puede apreciar una fallida fotografía de su hijo con el futbolista del combinado nacional.

Con respecto al encuentro, Mina fue una de las figuras del empate 0-0 entre el Everton y el cuadro londinense por la jornada 18 de la liga Premier. De acuerdo con el diario AS, el defensor colombiano tuvo un par de cierres formidables y realizó cinco recuperaciones.

A pesar de que la escuadra ‘blue’ no pasa por su mejor momento y está en la parte baja de la tabla de posiciones, Yerry Mina ha tenido un buen inicio de temporada y ha disputado un total de 19 encuentros, todos como titular.

Cabe señalar que el zaguero de la Selección Colombia tiene nuevo entrenador en el conjunto inglés, ya que esta semana se confirmó la llegada del italiano Carlo Ancelotti como nuevo director técnico del Everton.

A continuación, la foto tomada por Mina y el gracioso comentario del exhooligan en su cuenta de Twitter:

Yerry Mina tried to use me phone. Great player shite as selfies 😂😂😂😂 pic.twitter.com/BdWABrmxoy

— Michael Murphy (@mickmurphy1878) December 21, 2019