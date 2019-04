Luego de ganar la Liga de Francia, Daniel Alves completó 42 títulos, marca por la que As pretendió homenajearlo registrando todas sus conquistas en un solo trino, pero no pudo porque el espacio no era suficiente.

“Quisimos felicitar a Dani Alves por sus 42 títulos en Twitter… pero no caben. Felicidades, leyenda”, escribió el medio.

Frente a este mensaje, Alves contestó:

“La primera vez que os voy a dar la razón, nunca pensé que este momento pasaría”.

La reacción del jugador obedece a que As es un diario abiertamente seguidor del Real Madrid y a que el pasado barcelonista de Alves lo hace no comulgar con ese medio. Sin embargo, en esta oportunidad no tuvo cómo debatir.

Acá, los trinos en cuestión: