Luis Díaz marcó con un remate cruzado de más de 20 metros a todo el ángulo en el minuto 36 del primer tiempo.

Entre tanto, Alfredo Morelos puso el 1-1 parcial un minuto antes del entretiempo en mano a mano con el arquero y luego de un veloz contragolpe.

Goal!!! ⚽️

Porto 1-1 Rangers.

The Bufffalllloooo gets the equaliser.

💙🐃🇨🇴 pic.twitter.com/BXqlhesQ5q

— Rossco (@Rossco5088) October 24, 2019