En ese momento (minuto 38), celebró con rabia y se sacudió la ropa en símbolo de quitarse la sal de encima.

Su acto, al parecer tuvo efecto inmediato, pues en el minuto 42 definió de tiro libre desde más de 20 metros.

Fue disparo de alta factura, por encima de la barrera y cerca al ángulo superior derecho del arquero, quien no pudo detener el remate pese a que se estiró lo que más pudo.

El primer tanto del popular ‘Cucho’ había sido en mano a mano con el guardameta rival, acción en la que aprovechó que este soltó el balón en sus pies.

Cucho has just scored this free kick against Tahiti in the U20 World Cup. Could be a real weapon for Watford next season pic.twitter.com/HgDYidwkQH

— Lou (@louorns) May 29, 2019