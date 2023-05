El vencedor del día fue el belga Remco Evenepoel, que se impuso con el mejor tiempo de la contrarreloj del día con un tiempo de 21 minutos y 18 segundos y se quedó con la primera camiseta rosada de líder.

El segundo de la jornada fue el italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), quien terminó a 22 segundos del belga, mientras que el portugués João Almeida (UAE Emirates) culminó tercero a 29 segundos.

Aunque se esperaba que los tiempos entre los favoritos no fueran muy amplios, la actuación de Evenepoel fue contundente y desde el primer día dio un golpe sobre la mesa con miras al título.

