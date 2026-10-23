Por: Gol Caracol

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El presidente del Getafe, Ángel Torres, respondió de manera contundente a su entrenador, José Bordalás, después de que este último indicara que se sentía engañado por la gestión deportiva del club. Torres, en declaraciones recogidas por la Cadena SER, acusó a Bordalás de tener "la cara como el cemento" y recalcó que nunca ha engañado "ni a él, ni a nadie", además de afirmar que no tomará medidas por las manifestaciones del técnico. El enfrentamiento entre ambos surge tras la dura derrota del Getafe frente al Lugano (2-5) en la Liga Conferencia, resultado que dejó al descubierto las tensiones internas sobre la confección de la plantilla.

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Bordalás expresó tras el partido su malestar por considerar que no se han cumplido las promesas hechas respecto a la plantilla. El entrenador subrayó que el equipo no cuenta con los recursos suficientes para competir en las distintas competiciones de esta temporada. Señaló que desde mayo advertía de las dificultades y denunció sentirse "engañado" por la directiva, ya que, a su juicio, la planificación del club no fue suficiente para afrontar con solvencia los compromisos exigidos.

La derrota ante el Lugano agudizó las críticas de Bordalás, quien puso en evidencia la pérdida de jugadores clave, el fracaso en la venta de Christantus Uche y la inversión prioritaria en retener a ciertos futbolistas en vez de reforzar otras posiciones. Según Bordalás, la plantilla se construyó entre apuestas y veteranos, lo que generó carencias significativas en la estructura del equipo. El entrenador manifestó su descontento afirmando: "No tenemos plantilla para ello" y cuestionó la llegada de jugadores de categorías inferiores, así como la falta de alternativas para sostener las rotaciones necesarias en el plantel.

Por su parte, Torres enfatizó que el técnico firmó su contrato voluntariamente y cuestionó el motivo de su permanencia si tan descontento se siente con la situación. El presidente llamó a Bordalás a respetar a los futbolistas del Getafe, insistiendo en que "tenemos una de las mejores plantillas que hemos tenido". Para Torres, la solución pasa por obtener resultados, como lo expresó al declarar: "Lo que hay que hacer es ganar en Bilbao".

¿Qué consecuencias puede tener el conflicto entre Bordalás y Torres en el Getafe?

El desacuerdo público entre Bordalás y Torres expone una fisura en la gestión interna del Getafe. Según lo manifestado en sus declaraciones, la tensión podría afectar la confianza dentro del vestuario y dificultar el normal desarrollo deportivo, aunque Torres aseguró que no habrá sanciones y que espera que los futbolistas demuestren su valía en el campo.

¿Qué significa 'Liga Conferencia' en el contexto del fútbol europeo?

La 'Liga Conferencia' es una competición de fútbol continental. En este caso, la derrota del Getafe frente al Lugano (2-5) se produjo en este torneo, y según las declaraciones de Bordalás, el equipo no estaba suficientemente preparado para competir a este nivel, lo que agudizó las críticas hacia la planificación del club.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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