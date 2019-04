Gerardo Bedoya, en entrevista con ‘Blog deportivo’, espacio de la emisora Blu Radio, afirmó que la falta de triunfos le ha jugado en contra a su reputación: “Si no hay resultados, uno va perdiendo credibilidad y confianza”.

Además, añadió que no ha escatimado esfuerzos para que el panorama cambie: “He tratado de que Santa Fe juegue bien y tenga una identidad, pero lastimosamente los resultados no han llegado”.

Posteriormente, le preguntaron si sentía que su carrera de técnico estaba comprometida, frente a lo que respondió: “Yo creería que sí porque cuando no hay resultados te golpean, te maltratan y no empiezan a creer en tu trabajo; es complicado, pero sí se compromete de cierta manera”.

También aclaró que pretende tomar esta experiencia para crecer profesionalmente: “Debo seguir estudiando, capacitándome, luchando y ojalá pueda tener más adelante otra oportunidad. Quiero seguir aprendiendo por si en algún momento cometí algún error, poder corregirlo”.

Finalmente, contó que ha tenido el respaldo de varios de sus colegas y que esto le ha servido para no tirar la toalla: “Me llaman muchos técnicos para darme el apoyo emocional que requiere uno; la mayoría ha pasado por estas circunstancias, me dicen cómo ven al equipo y me llenan de tranquilidad”.

Bedoya terminará su labor como timonel de Santa Fe a mitad de año, posteriormente asumirá el argentino Patricio Camps, exayudante de José Pékerman en la Selección Colombia.