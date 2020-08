green

Rodríguez se encontraba con Cristiano Ronaldo en la costa francesa de Saint-Tropez, donde fue vista luciendo un pequeño traje de baño negro que no dejaba mucho a la imaginación.

El jugador, por su parte, pasa la amargura que le generó la eliminación de la Champions League ante el Lyon de Francia, con lo que le dio fin a su temporada.

Las imágenes se hicieron virales en las diferentes redes sociales, pues la pareja siempre se cuida de los paparazzi y demás, por lo que siempre opta por compartir escenas de sus vacaciones en sus propias redes sociales.

Entre tanto, ‘CR7’ espera que se defina su futuro, pues se especula con un posible cambio de club para el segundo semestre de 2020.

Acá, las fotografías de la mujer con ‘CR7’:

Georgina Rodriguez & Juventus' footballer

on vac pic.twitter.com/KWrKmulZ46 — David Ian Bruce Pyke (@IanIanpyke) August 14, 2020

CR7 And Georgina Rodriguez Soak Up The Sun Onboard Their £5.5m Superyacht In St.Tropez [PHOTOS] https://t.co/ZevDGien9Y — TheGenius Media (@Degeniusmedia) August 14, 2020

Cristiano Ronaldo and his partner Georgina Rodriguez soak up the sun onboard their £5.5m superyacht in St.Tropez (photos) https://t.co/bsD4kYp8V6 — Team #Tinimash (@Tinimashent) August 14, 2020