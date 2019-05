green

Fernando Gaviria fue declarado ganador pese a que el local Elia Viviani había cruzado la meta en primer lugar, pero como cerró a otro oponente en el remate de la fracción, fue anulada su victoria.

Al respecto, Gaviria mostró su malestar en el podio y en diferentes declaraciones: “ Viviani no tenía la intensión de bloquear a ninguno. Le he robado la etapa a un gran amigo y no me pone contento que me den la victoria a mí”.

Posteriormente, fue más fuerte en sus críticas hacia los organizadores:

“Entonces, deberían poner los embalajes en una carreta ancha y larga para dar un buen espectáculo, donde no se toque nadie con nadie, de otra manera es imposible no tocarse”.

A pesar de su descontento, Gaviria tomó la partida en la cuarta jornada con la camiseta morada que lo identifica como líder de la clasificación por puntos debido al triunfo que le adjudicaron.