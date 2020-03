View this post on Instagram

Es tiempo de buscar más de Dios, y estar en familia,Te *RETO*Que pongas una foto con tu biblia, y una promesa que te haya dado esperanza en este tiempo. Isaías 41:10 No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré; te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Nomino a @juangui_ricaurte @j.martinezofficial @falcao @miguelaborja23 @samagut @goleador70 @jamesrodriguez10 @thiagosilva @neymarjr @realredimi2 @jaykalylmusic @camposalex @marcosbrunet