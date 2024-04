El defensa del Arsenal Oleksandr Zinchenko declaró este viernes que dejará la Premier League inglesa para combatir en Ucrania si su país, en guerra desde hace dos años tras la invasión de Rusia, le llama para incorporarse al ejército.

El jugador de los ‘Gunners’ añadió que antiguos compañeros de su etapa escolar estaban combatiendo.

Zinchenko, exjugador del Manchester City y actual del Arsenal, indicó en esta emisión de la BBC que había realizado un donativo de un millón de libras [1,16 millones de euros o 1,23 millones de dólares] para ayudar a los habitantes de su país, sumido en el conflicto desde febrero de 2022.

“Sé que algunas personas podrían pensar que es mucho más fácil para mí estar aquí [en Londres] que allí [en Ucrania]”, admitió. “Espero de verdad que esta guerra termine pronto”, deseó.

El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, promulgó esta semana una ley que bajó la edad de la movilización para el ejército ucraniano de 27 a 25 años, indicó el Parlamento en su página web.

Zinchenko says he would leave the Premier League to fight in Ukraine if he were called up by his war-torn country. "I think it's a clear answer. I would go (to fight)" 💪pic.twitter.com/tA1pjfMQ0A

— Łukasz Bączek (@Lu_Class_) April 5, 2024