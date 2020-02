green

La exjugadora de Independiente Santa Fe y Atlético Huila volvió a tierras ‘cafeteras’ después del brote de coronavirus que ha afectado al país asiático. La volante había llegado al club de la capital china en marzo del año pasado, pero regresó ante los crecientes casos allí, según informó el diario Marca.

De acuerdo con la información, la bogotana de 27 años se mostró sorprendida cuando al llegar a Colombia no le hicieron ningún tipo de examen para verificar su estado de salud.

“La persona vio el pasaporte y cuando me iba a poner el sello le dije que venía de China, que no tenía síntomas, pero le pregunté si había algún protocolo, él solo me miró y me dijo: siga”, detalló la futbolista.

Al igual que en el torneo masculino, el inicio de la liga femenina en China se ha visto suspendido por el brote de coronavirus. La situación, que tiene en vilo a todo el mundo, causó la suspensión del inicio de la Superliga China que debía empezar el próximo 22 de febrero.