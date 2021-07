En las últimas horas se ha viralizado la historia de esta pareja que frente a miles de personas se comprometieron para toda la vida. Al finalizar un partido entre el Minnesota United vs. San José Earthquakes, el hombre se arrodilló y le pidió a su novia que se casaran.

Frente a miles de hinchas, Hassani Dotson le hizo la propuesta a su pareja, Petra Vučković, y ella no dudó en aceptar para ponerse el anillo y así continuar en su idilio de amor.

Este hecho se transmitió a nivel internacional porque la MLS ha sido vendida en varios países y su historia ha tenido mucho impacto en Estados Unidos.

Así fue la propuesta de matrimonio que hizo feliz a la pareja y que emocionó a miles de hinchas:

She said yes! 💍

Congrats, Hassani Dotson. pic.twitter.com/IyJDRRRMNl

— Major League Soccer (@MLS) July 4, 2021