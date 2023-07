El antiguo internacional japonés Kazuyoshi Miura, de 56 años, proseguirá su carrera después de haber renovado su cesión en el Oliveirense, anunció el martes el club de la segunda división portuguesa.

El Oliveirense indicó en redes sociales que el delantero, con tres partidos disputados con el club después de haber sido cedido por el Yokohama FC en el pasado mes de febrero, seguirá en Portugal la próxima temporada.

(Vea también: Fredy Guarín lució con orgullo barriga cervecera y dice que no le come… “al qué dirán”)

https://twitter.com/oliveirense_sad/status/1678708568826998784https://twitter.com/oliveirense_sad/status/1662808737269047296

Miura cumplió 56 años en febrero y desea seguir jugando hasta los 60 años. “Habrá momentos en los que no participaré en los partidos, pero quiero seguir motivado y hacer lo que pueda donde pueda”, declaró recientemente al periódico Nikkan Sports.

Conocido en su país como ‘King Kazu’, Miura debutó en 1986 con el Santos brasileño, y jugó también en Japón, Italia, Croacia, y Australia, e inspiró a la creación del personaje Óliver Átom famoso anime de fútbol llamado Supercampeones.

(Lea también: Jarlan Barrera tiene claras sus exigencias para irse de Nacional, aunque es difícil)

Kazuyoshi Miura, the world's oldest professional footballer at 56, has extended his stay with Portuguese second-tier side Oliveirense.

He has previously talked of playing until he is 60.

Kazu scored 55 goals in 89 caps for Japan and last game was in 2000.pic.twitter.com/1GJQ96XqxY

— Oluwashina Okeleji (@oluwashina) July 12, 2023