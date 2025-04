Atlético Bucaramanga empató 1-1 con Fortaleza en la tercera fecha de la Copa Libertadores, en un duelo que tuvo emociones de principio a fin, no solo por los goles de Deyverson y Luciano Pons, sino por el insólito error de Kevin Londoño.

Y es que el extremo antioqueño, en el tiempo de adición, tuvo en sus pies el tanto de la victoria; sin embargo, la definición no fue buena y envió el esférico por encima del travesaño estando solo sin arquero.

LO QUE SE COMIÓ LONDOÑO… NO SE PUEDE CREER Era el gol del triunfo para Bucaramanga: ¿Alguien lo puede explicar? Fecha 3 del grupo E de la #LIBERTADORESxESPN Atl. Bucaramanga 1-1 Fortaleza ▶️ Más 🏆 Conmebol #Libertadores en #DisneyPlus pic.twitter.com/YeuLzuDcDP — ESPN Colombia (@ESPNColombia) April 24, 2025

David Luiz y el lindo gesto con Kevin Londoño

Finalizado el encuentro, Londoño atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del estadio Américo Montanini y allí se le vio desconsolado por el error con Bucaramanga en el duelo Copa Libertadores.

Justamente, fue en ese espacio que, cuando la mayoría de cámaras estaban apagadas, apareció David Luiz para arropar al atacante colombiano con un fuerte abrazo y sentidas palabras.

El periodista José Osma, que estaba en la zona, grabó el momento que fue aplaudido por algunos aficionados en las redes sociales.

🥺💔 ¡DESCONSOLADO! Kevin Londoño estuvo mal anímicamente tras errar un gol claro al último minuto del partido que le daba el triunfo a Atlético Bucaramanga. 🇧🇷🤝🏼 El histórico David Luiz, se acercó a darle ánimos… ¡FÚTBOL! pic.twitter.com/06uEOyfC0Q — Toque Sports (@ToqueSports) April 24, 2025

Qué dijo Kevin Londoño por error en Copa Libertadores

En la zona mixta del estadio santandereano, Londoño dio la cara por su error y dejó una interesante reflexión en medio de la tristeza.

“No hay que sacar excusas, simplemente la boté, cuando he hecho las cosas bien, nunca he alardeado de mi trabajo, y ahora que lo erré, tampoco puedo escudarme”, dijo.

Y añadió: “Los compañeros me dicen que al momento de empalmarla, la pelota da un pequeño bote, yo aún no he podido ver la jugada, pero bueno esto es fútbol… Ahora levantar la cabeza, seguimos líderes, y prepararnos para enfrentar lo que se viene”.

Reacción de periodistas de ESPN por fallo de Kevin Londoño

Kevin Londoño fue centro de críticas por el error en el partido Bucaramanga-Fortaleza, incluso, por parte de los mismos periodistas de ESPN, quienes no podían creer el error del futbolista al servicio del ‘Leopardo’.

“Que eso me pase a mí con esta panza, no a ti, Londoño. Increíble”, dijo el narrador Osvaldo Ruiz Madachi.

Por su parte, Andrés Marocco, comentarista del partido, intentó defender a Londoño señalando que el atacante recibió el esférico con perfil cambiado; no obstante, su argumento no tuvo fuerza e hizo clara su informidad con la acción.

“No sé como explicarlo, Londoño solo frente al arco termina perdiendo el gol del triunfo. Dios mío, cómo va a hacer Londoño para dormir en un mes, era el gol de su vida”, concluyó.

Tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores

A pesar de no haber conseguido la victoria, Atlético Bucaramanga continúa invicto en la Copa Libertadores y asumió el liderato del grupo E, confirmando así su buen momento en el torneo continental.

Puesto Equipo Puntos Partidos jugados 1 Atlético Bucaramanga 5 3 2 Racing de Avellaneda 4 3 3 Colo-Colo 2 2 4 Fortaleza 1 2

