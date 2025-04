Según el periodista Mariano Olsen, el técnico paraguayo renunció a Águilas Doradas este martes 22 de abril por problemas personales, justo después de la derrota por 1-0 contra Deportivo Pasto.

Gustavo Florentín, que hace un mes había asumido las riendas del equipo antioqueño, deja el club en la casilla 18 de la Liga y sin posibilidades de meterse a los cuadrangulares finales, pues en 14 partidos jugados apenas registra 10 puntos.

(Vea también: Así será el partidazo de la final de la Copa del Rey 2025; no se veía desde hace 11 años)

Sin embargo, la salida del estratega guaraní avecina lo que sería un nuevo escándalo en el fútbol colombiano, ya que, tal y como explicó el periodista Felipe Sierra, la razón de la “renuncia” se debe a que el técnico no llegó a la concentración del equipo después de la caída ante Pasto, en el estadio La Libertad, según informaron los propios jugadores de Águilas.

“Cuentan jugadores de Águilas Doradas que anoche tras la derrota ante Pasto, Gustavo Florentín no llegó a la concentración, apareció en la madrugada y no viajó a Rionegro con el equipo… Tras la situación, le pidieron la renuncia. No fue por motivos personales”, precisó.