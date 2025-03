El capitán de la Selección Colombia encendió el debate en redes al dar a conocer en una entrevista con el periodista español Edu Aguirre su opinión sobre la derrota de ‘la Tricolor’ en la final de la Copa América 2024 ante Argentina.

El mediocampista, quien fue elegido como el mejor jugador del torneo, aseguró que el resultado no se definió solo por lo sucedido en la cancha, sino por decisiones arbitrales que, según él, inclinaron la balanza a favor del conjunto albiceleste.

“Hicimos una excelente Copa América, en lo personal fue espectacular. Obviamente queríamos el título, estuvimos cerca, pero pienso que por cosas externas no pudimos quedar campeones”, indicó inicialmente el cucuteño en la mencionada entrevista.

Acá, el video de lo que dijo el futbolista:

🇨🇴- 🇦🇷 @jamesdrodriguez: “No ganamos la Copa América por cosas externas. El árbitro favoreció a Argentina”. 🚨 Episodio completo de Los Amigos de Edu esta noche a las a las 22:40 en MEGA. pic.twitter.com/eCg3WinVYq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 16, 2025

En sus declaraciones, James Rodríguez se refirió enfáticamente al árbitro de ese compromiso, el brasileño Raphael Claus, asegurando que perjudicó a Colombia con infracciones no sancionadas.

“El árbitro creo que influyó mucho porque no nos ha pitado penales […]. Eso no son excusas, hemos hecho una buena final, nos metieron el gol a falta de 3 minutos para ir a penales. No digo que no merecían ganar, pero sí digo que hubo cosas que influyeron y eso fue lo que pasó”, agregó James Rodríguez en el mismo diálogo.

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

La ‘Tricolor’ se prepara para una doble fecha de infarto en las Eliminatorias. El jueves 20 visitará a Brasil en un choque de titanes, y cinco días después, el martes 25, recibirá a Paraguay en Barranquilla.

Acá, los 26 convocados por Néstor Lorenzo:

✍️ ¡𝑬𝒔𝒕𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒍𝒊𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒐́𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒓𝒆𝒕𝒐! Ellos son los 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐃𝐎𝐒 por Néstor Lorenzo para las fechas 13 y 14 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026🔥 🔗 https://t.co/PxVQm4OErj#VenConLaSele🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/95Q2xOyJur — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 13, 2025

El primer reto es en suelo brasileño, un terreno históricamente complicado. Brasil, quinto con 18 puntos, viene de empatar 1-1 con Uruguay y Venezuela en noviembre, mostrando altibajos que Colombia podría aprovechar.

Lorenzo llega con una nómina renovada: Jefferson Lerma, Jaminton Campaz, Marino Hinestroza y Luis Sinisterra entraron al llamado, reemplazando a Juan David Cabal, Carlos Andrés Gómez, Sebastián Gómez y Gustavo Puerta.

