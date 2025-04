Así como Lina Tejeiro tuvo críticas en redes sociales, uno de los grandes ídolos del fútbol colombiano quedó en un impensado señalamiento por parte de una serie de usuarios que sacaron a la luz una imagen que causó controversia.

Foto de Falcao García con Francisco Barbosa

Todo mi respeto para Falcao, pero esta foto sí deja mucho que desear. Uno de los mejores jugadores de la historia deja la selección al lado del PEOR Fiscal General que ha parido este país. Qué lástima. pic.twitter.com/TrPrYOBVeW — Físico Impuro (@FisicoImpuro) April 14, 2025

El nombre de Falcao García se viralizó por un tema extrafutbolístico debido a una fotografía durante el partido de Millonarios y Atlético Nacional en El Campín, en la que estaba al lado del exfiscal Francisco Barbosa.

“Todo mi respeto para Falcao, pero esta foto sí deja mucho que desear. Uno de los mejores jugadores de la historia deja la selección al lado del peor Fiscal General que ha parido este país. Qué lástima”, escribió uno de los detractores en su cuenta de X (antes conocido como Twitter).

Este fue uno de los comentarios de un usuario que es reconocido por su respaldo a las políticas de Gustavo Petro y al que otros se le sumaron para cuestionar la aparición de ambas figuras públicas juntas.

El tema se presentó en el palco de Millonarios en el duelo contra Atlético Nacional del domingo, pero el lunes 14 de abril de 2025 se hizo tendencia el nombre de Falcao en medio de las pullas por el tema.

El futbolista de 38 años no respondió desde los espacios digitales a ninguno de los señalamientos por la foto viral, pero el que sí salió al paso fue Francisco Barbosa, exfiscal sobre el que giró la polémica.

¿Qué dijo Francisco Barbosa por foto con Falcao García?

“Como es habitual, ayer fui a ver fútbol al Campín. Me correspondió la silla junto a nuestro gran ídolo Radamel Falcao, quien además de ser un grande del deporte, es un referente de disciplina, humildad y amor por Colombia”, contó el exfiscal en su cuenta de X (antes Twitter).

Luego de que el tema se hizo viral debido a los cuestionamientos de algunos usuarios en X, la reacción de Barbosa fue contundente como muestra de su disgusto por la situación.

“Hoy [lunes] veo con tristeza como varios bodegueros digitales del petrismo madrugaron a destrozarlo solamente por estar sentado junto a mí. Así funciona el sectarismo promovido por el petrismo y sus bodegas: siempre pendientes de acosar a todo el que no se les arrodilla. No son capaces ni de respetar a nuestros grandes ídolos”, afirmó.

En su mensaje, remató sobre los planes que tiene próximamente como parte de su camino en la política colombiana, en la que se ha dicho que tiene ambiciones electorales.

“En lo que a mí respecta, les informo a estos sinvergüenzas y defensores de este gobierno de bandidos que estaré recorriendo todo el país -estadios incluidos- para hablar con la gente decente. Su odio visceral no me intimida. Me motiva. Porque yo sí estoy dispuesto a seguir trabajando por Colombia”, finalizó.

Lee También

¿Cuándo juega Falcao García con Millonarios?

No hay reporte del regreso de Falcao García luego de una cirugía que tuvo y de que sufrió una lesión grado 2 al nivel del recto femoral anterior derecho, problema por el que se esperaba que estuviera al menos en un mes de recuperación y de regreso a mediados de abril.

Lo cierto es que el delantero samario todavía no se une al grupo de trabajo después de esa incapacidad médica y sigue sin aportar en este semestre bajo la batuta del director técnico David González.

A pesar de la ausencia del ‘Tigre’, la realidad para Millonarios no es negativa porque sigue en los primeros puestos de la Liga Betplay en el primer semestre de 2025, lo que facilita la realidad para el delantero.

No obstante, su nombre quedó salpicado por un inesperado caso de señalamiento debido a una fotografía que nada tiene que ver con su realidad deportiva ni con nada que lo vincule a alguna filiación política.

Aun así, en medio de las controversias que existen entre los seguidores y los detractores del presidente Gustavo Petro, el ídolo del fútbol colombiano acabó metido en tema que hasta ahora ha evadido.

