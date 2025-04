El mundo del fútbol en Colombia está conmocionado debido a que en la tarde de este domingo 6 de abril, justo cuando el Junior de Barranquilla estaba jugando contra Independiente Medellín, se conoció del fallecimiento del exfutbolista colombiano Jorge Bolaño, a sus 47 años de edad.

(Ver también: La premonitoria celebración de Junior sobre la muerte de Jorge Bolaño: “No sabíamos”)

La noticia se comenzó a divulgar en las redes sociales y luego se confirmó por sus colegas y amigos, quienes confirmaron que se sintió mal en medio de una reunión familiar, se desplomó y al final perdió la vida debido a un infarto.

Muchas personas mostraron sus mensajes de tristeza y apoyo, pero uno de los más emocionales fue el periodista Juan Felipe Cadavid, quien compartió con Bolaño en algunos espacios de televisión, pero sobre todo fuera de las cámaras.

Por medio de un video en sus redes sociales, Cadavid se mostró bastante afectado por la situación, ya que consideraba a Bolaño como un amigo de verdad, quien le demostró qué significa realmente la palabra lealtad, según comentó.

Es más, en medio de su dolor contó algunos detalles más acerca de qué fue lo que ocurrió, ya que al meterse al chat notó que se había conectado a WhatsApp apenas unos diez minutos antes de que se dio a conocer la noticia.

Este es el video:

“Me metí al chat donde había tenido las conversaciones con él y vi que había estado en línea unos diez minutos, o alguien había estado hace diez minutos. Le marqué, me contestó su esposa y entre llantos y lágrimas me confirmó que efectivamente hoy en medio de una reunión familiar Jorge se sintió mal, se derrumbó y no alcanzaron a llegar a tiempo a la clínica”, dijo Cadavid entre lágrimas.