Este miércoles 2 de abril, Atlético Nacional y América de Cali debutaron con triunfo en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.

En dichos compromisos, Marino Hinestroza y Juan Fernando Quintero terminaron como figuras con sus respectivos equipos y esto hizo que varios conocedores de fútbol aprovecharan para recordar lo ocurrido con ellos en la Selección Colombia.

Uno de ellos fue el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, quien no se guardó nada y lanzó un duro cuestionamiento en sus redes. Aunque no mencionó directamente al técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, su comentario iría dirigido a él por no ponerlos a jugar en las recientes fechas de Eliminatorias.

“Marino y ‘Juanfer’ siguen mandando mensajes… ¡No hay peor ciego que el que no quiere ver!”, indicó el comunicador en su publicación.

Marino y Juanfer siguen mandando mensajes… no hay peor ciego q el q no quiere ver! — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) April 3, 2025

¿Qué críticas ha lanzado Carlos Antonio Vélez a Néstor Lorenzo?

La derrota ante Brasil y el empate ante Paraguay, en las fechas 13 y 14 de las clasificatorias al Mundial 2026, hizo que el periodista manizaleño se despachara contra el técnico Néstor Lorenzo, ya que no les dio ni un minuto a los jugadores anteriormente mencionados.

“Lorenzo los lleva a la Selección para calentar banca. ¿Entonces para qué los convoca? Si no confía en ellos, que no los llame y punto”, dijo en su momento Vélez en tono airado.

Los desempeños de Quintero e Hinestroza este miércoles contrastan con el nulo protagonismo que tuvieron en la Selección, donde Colombia cayó 2-1 ante Brasil y empató 2-2 con Paraguay, dejando dudas sobre el planteamiento de Lorenzo.

“No entiendo qué pasa por la cabeza de Lorenzo. Si los ve en los estadios y no los pone, ¿qué sentido tiene? Quintero tiene un pie de seda que resuelve partidos y Hinestroza es un revulsivo que cualquier equipo necesita. Pero parece que no son del ‘club de amigos’ del técnico”, añadió Carlos Antonio en esa oportunidad.

El contexto del más reciente reclamo de Vélez se basa en los recientes partidos internacionales de clubes. Juan Fernando Quintero, con su visión y calidad técnica, fue clave en la victoria del América de Cali en la Copa Sudamericana. Por su parte, Marino Hinestroza, con su velocidad y desequilibrio, brilló en el triunfo de Atlético Nacional en la Libertadores, consolidándose como una de las figuras del equipo.

Cómo quedaron Nacional y América de Cali en Libertadores y Sudamericana

La primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025 dejó un saldo positivo para los equipos colombianos, con Atlético Nacional y América de Cali debutando con victorias que ilusionan a sus hinchadas.

Ambos clubes mostraron carácter y fútbol para sumar tres puntos en sus respectivos torneos.

En el marco de la Copa Libertadores, Atlético Nacional recibió en el estadio Atanasio Girardot al Club Nacional de Uruguay por el Grupo F. Los dirigidos por Javier Gandolfi no decepcionaron y se impusieron con un contundente 3-0, dejando una gran impresión en su regreso a la competencia continental.

Acá, los goles del partido:

Desde el pitazo inicial, el ‘Verdolaga’ mostró superioridad, con un juego dinámico liderado por figuras como Marino Hinestroza, quien fue determinante en la construcción de las jugadas ofensivas; hizo un gol y dio dos asistencias.

Por su parte, en la Copa Sudamericana, América de Cali viajó al estadio Centenario de Montevideo para enfrentar a Racing Club en el Grupo B. Los ‘Escarlatas’ lograron una victoria sólida por 1-3, demostrando jerarquía en un escenario históricamente complicado.

Acá, los goles del partido:

Las victorias de Atlético Nacional y América de Cali en la primera fecha de la Libertadores y la Sudamericana, respectivamente, no solo reflejan el buen momento de ambos planteles, sino que también elevan las expectativas del fútbol colombiano en el ámbito internacional.

