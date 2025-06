Uno de los personajes más queridos en Colombia es Luis Manuel Díaz, padre de Luis Díaz, quien con su carisma se ha ganado el afecto de los amantes del fútbol. Pero ese cariño también se ha trasladado a Liverpool, donde se ha convertido en toda una celebridad por las jocosas apariciones que hace en público.

Así lo mencionó este miércoles el mediocampista argentino Alexis Mac Allister, quien en el programa ‘Paren la mano’, de Vorterix, dejó una divertida historia sobre el papá de ‘Lucho’.

Acá, el momento en el que lo mencionó:

Con su característico humor, Mac Allister destacó la personalidad alegre y carismática de ‘Mane’, quien se ha convertido en un personaje querido tanto por los hinchas como por los jugadores de los ‘Reds’.

En cuanto a Luis Díaz, el mediocampista argentino explicó que a veces lo saca de casillas, sobre todo cuando pierde el balón por hacer una jugada de más.

“Lo que tiene ‘Luchito’ es que a veces voludea [engancha] mucho, tira las cositas… y cuando la pierde, [le digo] de todo. Pero le gusta, aparte me dice ‘me gusta cuando me put…’”, agregó en el mismo pódcast.

Desde la llegada de Alexis Mac Allister al Liverpool en junio de 2023, procedente del Brighton, la relación con Luis Díaz ha sido un pilar importante dentro del vestuario. Ambos sudamericanos han forjado una gran amistad, fortalecida por su idioma común y su pasión por el fútbol.

Mac Allister ha elogiado públicamente el nivel de Díaz, especialmente en la temporada 2024-2025, donde el colombiano ha brillado con 17 goles y 5 asistencias en 50 partidos en todas las competiciones.

Además, ambos comparten momentos culturales, como cuando Mac Allister, junto a Darwin Núñez y Alisson Becker, intentaron sin éxito convencer a Díaz de tomar mate, una bebida tradicional sudamericana.

Aunque en los últimos días ha corrido el rumor de que el guajiro sería el principal objetivo del Barcelona para la próxima temporada, este jueves 5 de junio se conoció que desde las directivas ‘reds’ no tienen pensado dejarlo salir.

Así lo informaron en Sky Sports, donde mencionaron que el Liverpool ha rechazado un primer acercamiento del Barcelona por Luis Díaz, teniendo en cuenta que el colombiano es un jugador importante para los planes del técnico Arne Slot.

