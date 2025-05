Aunque no ha anunciado ningún fichaje ni ninguna salida importante, el Barcelona es uno de los equipos que más han sonado en este mercado de transferencias, pues luego de ganar la Liga de España y la Copa del Rey se comenzaron a mencionar nombres que ayudarían a reforzar la plantilla.

(Ver también: Luis Díaz, con “visto bueno” en Barcelona: en España dan precio final y piden paciencia)

Uno de los jugadores que más se han asociado a este equipo es Luis Díaz, el guajiro que tuvo una gran temporada con el Liverpool y por eso, se dice, desde el equipo se haría un gran esfuerzo por contratarlo.

Sin embargo, en las últimas horas la situación con el colombiano ha cambiado porque ahora el foco estaría puesto en otro jugador que saldría casi que a la mitad del precio, el inglés Marcus Rashford.

Tal como publicó el periodista Fabrizio Romano, que se ha caracterizado por especializarse en todo lo relacionado con fichajes en Europa, desde el equipo ya se han acercado para negociar un posible fichaje.

De hecho, desde enero se venían haciendo acercamientos importantes, pero en ese momento el Manchester United prefirió cederlo al Aston Villa. Sin embargo, por eso mismo es que ahora esperan mejores avances en la negociación, pese a que el conjunto inglés espera recibir 40 millones de euros por este futbolista.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 More on Marcus Rashford. He was already keen on joining Barcelona last January… and he remains very keen on the project.

Positive feelings on player side again after new meeting, but still early stages club to club.

Barça have more options + Man United insist on £40m. pic.twitter.com/ApdnPeOhSF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2025