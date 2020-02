El tremendo apoyo de sus fanáticos, inspiró al equipo para derrotar por 2-0 al Karlsruher en duelo por la jornada 21 de la segunda división de Alemania.

La celebración comandada por los ‘ultras’ de la escuadra azul incluyó bengalas y banderas blancas y negras (colores también distintivos del club).

Sin embargo, la máxima entidad del balompié en esa nación, aclaró que “seguirá multando a los equipos” que lleven pirotecnia a los estadios sin el permiso previo, según informó el diario As.

Este fue el fervoroso recibimiento de los hinchas del Hamburgo a su equipo en Alemania:

1st time the German Football League officially allowed pyrotechnics before a football match. @hsv looking good! #HSVKSC #pyro #choreo #stadium #hsv #nurderhsv #dfl #Hamburg pic.twitter.com/i5oWVtJwvc

— Andreas Kitzing (@hsvandreas) February 8, 2020