Los cuestionamientos de Pogba se originaron el pasado fin de semana, después de que el United empatara de local ante el Wolverhampton, por la sexta fecha de la liga inglesa.

Este martes los ‘diablos rojos’ sumaron otro fracaso en su cancha al quedar eliminados de la Copa de la Liga por el Derby County, equipo de la segunda división de Inglaterra. Sin embargo, horas antes de ese encuentro, Mourinho le confirmó a medios de comunicación locales que Paul Pogba no volverá a ser capitán del United mientras él lo esté dirigiendo.

El artículo continúa abajo

La relación entre los dos está pasando sus horas más críticas y, prueba de ello, en el último entrenamiento del Manchester United se dio una tensa situación. Cuando Pogba se estaba sumando a los trabajos y saludaba a sus compañeros, un comentario de Mourinho hacia él lo molestó.

El volante francés detuvo su marcha y protagonizó una mirada contundente que está siendo tema de conversación en todo el mundo. Los compañeros del volante francés lo calmaron y se desconoce en qué terminó el cruce entre Pogba y Mourinho de este miércoles. A continuación, el video que Sky Sports logró registrar de la escena:

JUST IN! 😳

Frosty footage just in from @ManUtd's training session between Paul Pogba and Jose Mourinho… ❄️

What has been said between the pair this morning? 👀 pic.twitter.com/nRiTEgDJlH

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 26, 2018