El sorteo de los grupos, que se efectuó en Medellín, ubicó como cabezas de serie a Atlético Nacional y América de Cali por haber terminado respectivamente en el primer y segundo lugar de la tabla de posiciones en la fase de todos contra todos.

Así quedó cada cuadrangular:

Grupo A

Nacional

Junior

Tolima

Cúcuta

Grupo B

América

Cali

Santa Fe

Alianza Petrolera

Primera fecha (9 y 10 de noviembre):

Nacional vs. Cúcuta

Junior vs. Tolima

Santa Fe vs. América

Alianza vs. Cali