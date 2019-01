Christopher Froome, quien arribó a Medellín con el equipo Sky, compartió en su cuenta de Instagram imágenes suyas escalando por distintos caminos destapados.

“Mi aventura colombiana” y “mi bicicleta se sostiene bien sobre la grava”, fueron algunos de los mensajes que añadió a las publicaciones.

El pedalista continuará ejercitándose hasta el Tour Colombia, prueba de categoría UCI 2.1 que se disputará en vías antioqueñas entre el 12 y el 17 de febrero y en la que lo acompañarán los colombianos de Sky, Egan Bernal, Iván Ramiro Sosa y Sebastián Henao.

Entre tanto, en otra imagen expuesta en sus redes sociales, expresó sentirse “feliz por estar de vuelta en Colombia dando inicio a la temporada 2019”, pues meses atrás había corrido en el Giro de Rigo, certamen en el que fue invitado especial.

Happy to be back in #Colombia kicking off the 2019 season 🇨🇴 💛💙❤️🚴🏻‍♂️💨 #cycling @TourColombiaUCI pic.twitter.com/cZ1dubyP0U

— Chris Froome (@chrisfroome) January 29, 2019