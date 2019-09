Por ello, Chris Froome tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para reparar el tendón de ese dedo.

El pedalista del Ineos y compañero de Egan Bernal ya había pasado por cuidados intensivos este año luego de las varias lesiones sufridas (en el fémur, en el codo derecho y en las costillas) a consecuencia de una caída en junio al chocar con un muro a 60 kilómetros por hora durante un entrenamiento de cara al Criterium del Dauphiné.

Pero este último contratiempo es de menor gravedad y esto llevó al corredor de 34 años a bromear en las redes sociales.

“De forma estúpida me corté en el dedo pulgar con un cuchillo de cocina y tuve que ser operado para unir el tendón la pasada noche”, escribió el líder del Ineos en Instagram.

“Durante un par de semanas tendré el pulgar para arriba. Este no es mi año. No puedo esperar para el 2020”, añadió.

Stupidly cut my thumb with a kitchen knife and had to have surgery to put the tendon back together last night. Stuck giving a thumbs up for a couple of weeks 👍😂

This is not my year 🙈 Can’t wait for 2020🤞 pic.twitter.com/BKzLgho82R

— Chris Froome (@chrisfroome) September 7, 2019