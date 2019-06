green

En entrevista con ‘Planeta fútbol’, programa de la emisora Antena 2, Freddy Rincón señaló que sigue molesto con la forma en que su escuadra quedó afuera de la Liga Águila.

“Millonarios no jugó bien, no se comportó como un equipo que va a disputar la clasificación para una final. Fue doloroso porque se esperaba más”, señaló inicialmente.

Luego comparó la actitud que él tenía cuando era futbolista y la que vio en el cuadro ‘embajador’: “Yo daba la vida por conseguir resultados, yo siempre quería ganar, pero el fútbol ha cambiado mucho y hoy hay una serie de aceptaciones, por eso el fútbol va en el rumbo que va”.

Finalmente, explicó que el técnico Jorge Luis Pinto se percató de la situación en la mitad del partido, cuando Millonarios le iba ganando 1-0 a América y justo antes de que le remontarán el marcador, que terminó 1-2 a favor de los escarlatas.

“Peleas no hubo. Los futbolistas no jugaron lo que debían y es lógico que el técnico reclamara y exigiera. Terminado el primer tiempo, exigió porque es lo que estaba viendo. Pero Millonarios no es de peleas; incluso, creo que hay mucha pasividad”, concluyó.

A la final de la Liga Águila avanzaron Junior y Pasto. En el duelo de ida hubo triunfo 1-0 a favor del cuadro ‘tiburón’. El choque de vuelta será este 12 de junio en Bogotá y Junior es favorito para ganar el título si se tiene en cuenta que la casa de apuestas Rushbet paga 1,35 veces lo apostado por su coronación, mientras que por la del Pasto da 3,10.