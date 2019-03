Fabra, de 28 años, sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 9 de junio de 2018, lo que lo obligó a perderse la Copa Mundial de Rusia. Poco después, fue operado y afrontó una larga recuperación.

Meses después, el colombiano regresó a las canchas sumando minutos con el segundo equipo del Xeneize y, por fin, volvió a aparecer en la nómina del equipo principal para jugar en la Bombonera, ante el Deportes Tolima, este martes a las 7:15 de la noche.

“Siempre quiero estar pero me he tomado mi tiempo. No es bueno apurarse y más tras una lesión tan grave. Me tomé mi tiempo, estoy tranquilo, la rodilla reacciona muy bien. Sumando de a poquito”, dijo hace unos días.

Pese a que lo más probable es que Fabra ocupe un lugar en la banca y el titular siga siendo Emmanuel Mas, su inminente regresó le permite soñar con ser parte de la Copa América de Brasil 2019, que se jugará del 14 de junio al 7 de julio.