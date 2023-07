La era del delantero brasileño Francisco Da Costa con Atlético Nacional llegó a su fin. Y el jugador, quien volverá al Bolívar de Bolivia, club de origen, se despidió de la afición del ‘Rey de Copas’, no sin antes dejar frases que fueron entendidas como ‘pullas’ al técnico del equipo, Paulo Autuori.

En su de Instagram, Da Costa, quien ya tendría reemplazo, dejó un mensaje en el que resumió su paso por el club antioqueño, en el que solo tuvo 10 apariciones en la Liga BetPlay 1 2023, con 468 minutos y un gol; además de 90′ en la Superliga 2023 y dos presencias en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un balance pobre.

“Sé que las cosas no salieron como esperábamos. Hoy soy consciente de todo lo que viví y todo lo que pasé. Fue duro sentirme tan cerca pero al final siempre lejos de la cancha. Me duele ir así, no haber podido hacer lo que más me gusta en la vida que es jugar a la pelota”, dijo el ariete.