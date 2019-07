Las condiciones climáticas en el puerto de Tignes no eran aptas para continuar con la fracción. Los corredores esperaron a los coches de cada equipo antes del ascenso de este puerto, que los recogieron para cruzar ese camino, informaron los jueces de la competencia mediante un comunicado.

La carretera en la que debía disputarse el final de la etapa está intransitable a la salida del túnel debido a la nieve y el granizo que ha dejado la tormenta, agregaron.

🏁 The day's course has been called due to adverse weather conditions, rider times have been taken at Col de l'Iseran.

🏁 La course est arrêtée à cause des conditions climatiques. Les temps sont pris en haut du Col de l'Iseran.#TDF2019

