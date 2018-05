Fue construido durante 22 meses, principalmente con ocasión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se cumplirán en la capital del Atlántico en el mes de julio, y en reemplazo del viejo ‘gran diamante de Barranquilla’ que se deterioró tras 70 años de uso, como reseña Zona Cero:

Con la apertura de puertas del escenario, que lleva el nombre del beisbolista más importante en la historia del país, el alcalde Alejandro Char asegura que “se escribe una nueva página en la historia del deporte en Colombia”. El burgomaestre recorrió junto a la prensa el nuevo estadio, que cuenta con las siguientes características:

Uno de los principales atractivos del Édgar Rentería es el ‘hall de la fama’ dedicado a los grandes logros del ‘Niño de Barranquilla’ en equipos de las Grandes Ligas como los Marlins de la Florida, Cardenales de San Luis, Medias Rojas de Boston, Bravos de Atlanta, Tigres de Detroit, Gigantes de San Francisco y Rojos de Cincinnati:

Fotos: Alcaldía de Barranquilla – Édgar Rentería

El exbeibolista dijo sobre el nuevo escenario al diario El Heraldo:

“Cuando uno es pequeño, nunca piensa que un estadio va a tener tu nombre. Yo he luchado mucho por ser buen deportista, pero ver hoy en día que se ha construido ese estadio y que lleva mi nombre, no solo me hace feliz a mí. Mi barrio también es feliz. Toda la vida ha sido un barrio beisbolero, y hoy no solo tiene un escenario de élite sino que los alrededores, las casas, todo se ha modernizado”