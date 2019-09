View this post on Instagram

ELLA es así, única, llena de luz, con una sonrisa siempre, una mano que levanta, un abrazo que alivia, una palabra justa y necesaria en el momento, una de mis personas favoritas en el mundo; pero saben que es lo mejor de todo, que es mi AMIGA, la del alma, la de otro planeta 🌍 porque ella siempre piensa diferente, sin prejuicios y con una imparcialidad única, ELLA la que hoy está de cumple y a la que solo quiero decirle que la amo con todo mi corazón y que deseo que el mundo y la vida le den todo lo mejor porque merece solo lo bonito que tiene la vida, “may fren” @buckova_lenka que está nueva vuelta del sol te llene de sueños cumplidos y de todo el amor que mereces y que podamos celebrar 1.349 cumpleaños más, que los cumplas feliz muy feliz, TE ADORO 😍🎂🎈🎊🎉🎁🍾 #mayfren #miamiga #tequieroinfinito ❤️