Aunque largó desde la sexta posición, Lewis Hamilton se llevó la victoria en el circuito de Estambul y se impuso sobre el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) y el alemán Sebastián Vettel (Ferrari), segundo y tercero, respectivamente.

Con este nuevo campeonato, el corredor británico igualó el récord de siete títulos mundiales de Fórmula 1 que ostentaba Michael Schumacher desde hace más de una década. “No tengo palabras para expresar lo que siento”, afirmó.

Luego del título conseguido en 2008 con McLaren, Hamilton se consagró campeón mundial con Mercedes en las temporadas 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020. Además, tiene dentro de su palmarés 94 victorias, 163 podios y 97 pole positions.

Para el equipo alemán, por su parte, es la séptima corona de pilotos consecutiva, incluido el título de Nico Rosberg en 2016, y el séptimo campeonato de constructores, que tenía asegurado desde hace una carrera.

Las Flechas de Plata finalmente se consolidan como la escudería más laureada de la Fórmula 1 en las últimas décadas, superando a Ferrari, que obtuvo cinco títulos de pilotos y seis de constructores entre 1999 y 2004.

