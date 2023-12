Este domingo a partir de las 6:00 de la tarde, la Selección Colombia estará afrontando su primer partido amistoso de los dos programados para este diciembre.

¡𝙃𝙤𝙮 𝙟𝙪𝙚𝙜𝙖 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖! 🆚 🇻🇪 Venezuela

🗓 Domingo 10 de diciembre

🕓 6:00 p.m. (hora COL)

🏆 Amistoso Internacional

🏟 Estadio DRV PNK, Fort Lauderdale

📺 @GolCaracol – @CanalRCN#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/x4fw2l7vm4 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) December 10, 2023

El duelo será en el DRV PNK Stadium de Florida, casa del Inter Miami, y la ‘Tricolor’ contará con un equipo en el que no aparecen sus principales figuras, pues, al no ser fecha Fifa, se optó por convocar jugadores que no son tenidos en cuenta regularmente.

Entre ellos está Mackalister Silva, capitán de Millonarios, quien recibió su primer llamado al combinado nacional. De hecho, fue uno de los que alineó Néstor Lorenzo como titulares ante para el juego ante los venezolanos.

Formación titular de Colombia vs. Venezuela

La ‘Tricolor’ formará con un 4-4-2. En el arco estará Álvaro Montero, quien actualmente es el segundo arquero de la Selección por detrás de Camilo Vargas.

Otros de los nombres importantes que aparecen son Mackalister Silva, Roger Martínez, Jorman Campuzano y Sebastián Gómez.

Así es el once de arranque de Colombia ante Venezuela:

🚨 TITULAR Formación de la Selección Colombia de Mayores 🆚 🇻🇪 en amistoso internacional. #TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/el4zP6SVYK — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) December 10, 2023

