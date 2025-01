Por: Caracol TV

El 2025 apenas está comenzando, pero el colombiano Jhon Arias se encuentra desesperado, puesto que no se ha concretado su fichaje a un equipo de Europa, el sueño que persigue desde hace un tiempo. Fluminense no ha llegado a un buen acuerdo con los equipos interesados y el reloj empezó a correr.

Fluminense tiene como prioridad darles continuidad a varios jugadores y por eso la prensa brasileña reveló el jugador que muy seguramente seguirá en la escuadra. “También está la expectativa por el fichaje de la renovación de Cano, que ya tiene en marcha una extensión de contrato hasta finales de 2026. El club está a la espera del regreso del argentino a Brasil para dar en el clavo y formalizar el nuevo vínculo”, informaron de entrada desde ‘Globo Esporte’.

Luego, le dieron una mirada a la situación de Jhon Arias, la cual no es muy alentadora y de momento no tiene un final que beneficie a todas las partes. “Él es uno de los principales extranjeros de la escuadra Fluminense, pero su futuro es indefinido. El colombiano tiene el sueño de jugar en Europa, pero hasta el momento no ha recibido propuestas para salir del Tricolor. La situación no ha cambiado en estos primeros días de 2025“, remarcó el citado portal.

Fluminense estuvo muy cerca de llegar a un acuerdo con Galatasaray de Turquía, sin embargo, las pretensiones económicas de los brasileños en el precio de transferencia no gustaron en el equipo grande del país euroasiático.

Ahora bien, Arias no fue el único colombiano del cual hablaron desde Brasil. El lateral izquierdo Gabriel Fuentes también fue mencionado, sobre todo hablando de cara al futuro del club.

“Bernal y Fuentes van a su segunda temporada vistiendo la camiseta tricolor. El mediocampista uruguayo, por terminar el año como titular contra el Cuiabá – contra el Palmeiras, al final del Brasileirão, el número 5 fue malversado por suspensión. El lateral izquierdo colombiano debería ganar más espacio en 2025 con las salidas de Diogo Barbosa y Marcelo”, señalaron.

Cabe recordar, que, Kevin Serna es el otro colombiano del ‘Flu’, pero su situación es de una segura continuidad, puesto que apenas fue fichado este año desde el Alianza Lima de Perú.

