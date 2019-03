En una jornada marcada por el viento, se corrieron este domingo 138.5 kilómetros por Saint-Germain-en-Lay.

En un tiempo de 3 horas, 17 minutos y 35 segundos, el holandés Dylan Groenewegen batió al esprint al australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) y al también holandés Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), y se vistió de amarillo como primer líder de la clasificación general.

Victoire pour @GroenewegenD !!! Un sprint très serré face à @CalebEwan ! 💪

That was close! But @GroenewegenD claims the win ahead of @CalebEwan ! 💪#ParisNice pic.twitter.com/044HXx8HQ8

— Paris-Nice (@ParisNice) March 10, 2019