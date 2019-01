En la publicación, las autoridades señalaron que buscaron el cuerpo del futbolista argentino por más de 80 horas en un área de 1.700 millas cuadradas pero que, al no tener éxito alguno, dan por finalizada la misión.

Asimismo, en el comunicado se aclara que el caso sigue abierto, pero que ya no habrá más actualizaciones ni publicaciones periódicas, salvo que haya un hallazgo realmente significativo.

Por último, la policía de Guernsey pidió a todos los barcos y aeronaves que pasen por la zona informar si ven el avión en el que se Sala viajaba de Nantes a Cardiff el pasado lunes. Este es el comunicado emitido:

