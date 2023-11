Hoy, a las 8:00 de la noche, Atlético Nacional y Millonarios protagonizarán una nueva edición de la final de la Copa Colombia, un torneo que reúne a equipos de la primera y la segunda división y que en los últimos años ha tenido gran importancia debido a que el que la gane consigue cupo para la Copa Libertadores.

Nacional tiene un compromiso muy importante, ya que en los últimos partidos no ha jugado bien, la hinchada no está muy contenta y perder otra final con Millonarios no sería de lo más adecuado.

Además, teniendo en cuenta que en los cuadrangulares marcha en la última posición del grupo B y con chances muy complicadas de avanzar a la final, el técnico Jhon Jairo Bodmer sabe que necesita sacar un resultado positivo para que su puesto no este en peligro.

Teniendo esto en cuenta, el periodista Juan Felipe Cadavid, de Caracol Radio, confirmó que el técnico acudiría a la experiencia por encima de la juventud para afrontar este compromiso y así cortar una mala racha que tiene el conjunto ‘verdeolaga’ enfrentado al ‘embajador’ en el Atanasio Girardot.

Cómo formará Nacional en la final contra Millonarios

Por esto, para la final de la Copa Colombia la formación del cuadro antioqueño sería:

Kevin Mier; Edier Ocampo, Felipe Aguirre, Sergio Mosquera y Samuel Velásquez; Neyder Moreno, Jhon Duque, Robert Mejía, Álvaro Angulo; Dorlan Pabón y Jefferson Duque.

📋🟢⚪️ | Este es el grupo de convocados por el profe Bodmer para enfrentar a Millonarios por la Final de Copa BetPlay.#DaleVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/kf3eouoIGH — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 22, 2023

Por su parte, Millonarios no haría muchos cambios con respecto a la final de ida y al partido contra el América, por lo que su alineación titular sería con Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel; Daniel Giraldo, Juan Carlos Pereira; Daniel Cataño, David Mackalister Silva, Daniel Ruíz; Leonardo Castro.

Cabe destacar que la final de ida terminó 1-1 gracias a las anotaciones de Dorlan Pabón y Leonardo Castro, por lo que se espera que el partido de vuelta esté lleno de emociones y goles, que es lo que la gente espera ver.

