“Fue una decisión común a la que no fue fácil llegar debido al valor de Sebastian como automovilista y como persona”, indicó Mattia Binotto, patrón del equipo.

El alemán, que ganó 4 títulos con Red Bull, pero ninguno con Ferrari, se vio relegado a un segundo plano dentro de la escudería luego de la aparición en 2019 del joven monegasco Charles Leclerc, que le robó el protagonismo y renovó contrato hasta 2024.

Entre los pilotos que se barajan para sustituir a Vettel está el sextuple campeón del mundo Lewis Hamilton, británico que cumple su último año con Mercedes.

También aparecen el australiano Daniel Ricciardo, actualmente en Renault, el español Carlos Sainz (McLaren) y el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa-Romeo).

Tras llegar a Ferrari en 2015 para suceder al español Fernando Alonso, Vettel acumuló un total de 53 victorias con la legendaria escudería italiana, cuyo último título data de 2007 con el finlandés Kimi Raikkonen.

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 12, 2020