Según explicó su escuadra, Fernando Gaviria “se vio obligado a abandonar la carrera debido al dolor en la rodilla izquierda que ha tenido durante los últimos días”.

Gaviria, quien ganó la tercera fracción luego de que el italiano Elia Viviani fuera descalificado, se desplazará a territorio antioqueño con el objetivo de adelantar su recuperación de cara al Tour de Francia, informó Caracol Radio.

De esta manera, son 2 los ‘cafeteros’ que le dicen adiós a la ronda itálica, el anterior fue Juan Sebastián Molano, rematador que también defendía los colores del UAE Emirates y hombre apartado del certamen luego de arrojar “valores fisiológicos anómalos” en un control interno de su equipo.

Los 5 colombianos que siguen en acción son: Miguel Ángel ‘Supermán’ López, Esteban Chaves, Iván Ramiro Sosa, Sebastián Henao y Miguel Eduardo Flórez.

Acá, el anuncio oficial:

After a strong first week, @FndoGaviria 🇨🇴 has been forced to quit the race due to pain in his left knee which he's had for the last few days.

Ánimo Fernando! #Giro 🇮🇹 pic.twitter.com/3UsZS85nE7

— @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) May 17, 2019