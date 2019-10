Fernando Gaviria ganó una fracción de 135,6 kilómetros que tuvo como únicas dificultades montañosas 2 altos intermedios de tercera categoría y que se definió en esprint masivo.

Gaviria, cuyo último triunfo se remonta a la tercera jornada del Giro de Italia, superó en el remate final al alemán Pascal Ackermann y al italiano Mateo Trentin, segundo y tercero, respectivamente.

El resto de colombianos que tomaron la partida llegaron con el mismo tiempo de Gaviria en el lote principal, ellos son: Sergio Andrés Higuita, Daniel Felipe Martínez y Juan Sebastián Molano, quien ayudó a levantar el embalaje para Fernando Gaviria.

La segunda etapa se desarrollará este viernes 18 de octubre sobre 152,3 kilómetros completamente llanos.

En video, el triunfo de Gaviria:

📹 🥇Great teamwork for @FndoGaviria 's sprint victory, relive the last 250 meters of stage 1 of the @TourofGuangxi 🇨🇳. #UAETeamEmirates #RideTogether #YearOfTolerance #TOG2019 pic.twitter.com/1Vg8G4Fe5U

In addition to having netted the stage win, @FndoGaviria 🇨🇴 also takes the leader’s jersey🔴, the points jersey 🔵 and the best young rider jersey ⚪️after Stage 1 @TourofGuangxi 🇨🇳. 👊#UAETeamEmirates #RideTogether #YearOfTolerance #TOG2019 pic.twitter.com/AB7hQD0BdL

— @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) October 17, 2019