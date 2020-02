green

A principios de febrero llamó la atención una declaración en la que el jugador, hoy en el América de Cali, acusaba a Pinto de “no entender a los jugadores” porque “no jugó al fútbol”.

Aunque aclaró que en su año con Millonarios “nunca hizo sindicato”, trataron “de llegar a un acuerdo con Pinto para las largas jornadas de entrenamiento, pero no fue posible”, por lo que dijo que “a lo último el equipo estaba fatigado”.

La respuesta de Pinto, a finales de la semana pasada, no fue menos que airada. Se refirió a su exjugador como “culicagado” y lo tildó de “irrespetuoso”. Además, se mostró indignado por la forma en que sintió que lo había agraviado al poner en duda sus capacidades como técnico.

Es a raíz de esas declaraciones que el volante decidió salir a explicarle al entrenador su versión de lo sucedido. “Me imagino que no debe querer ni oírme, pero con todo este coso que salió, y que yo ni siquiera me había dado cuenta, lo más sensato era escribirle por lo menos explicándole”, expresó.

Este fue el mensaje de whatsapp que envió Felipe Jaramillo a Jorge Luis Pinto en medio de la polémica pic.twitter.com/9c9pWBmMoN — ESPN Nexo (@NexoESPNco) February 10, 2020

“En ningún momento dije esas cosas que todo mundo andaba predicando por ahí, que usted no nos daba descanso o que usted no era buen entrenador. En ningún momento dije eso. Lo único que ‘ellos’ están diciendo y que yo sí dije es que nosotros intentamos llegar a un acuerdo y que al final no se pudo por ambas partes. De resto lo están tergiversando todo, todo lo están tirando por el lado malo”, aseguró el futbolista.

Esto último pese a que una de las cosas en que Pinto más enfatizó en su reacción fue en que Jaramillo nunca se paró a sentar la posición que insiste en haber manifestado. Además, aunque no puso en duda la calidad del técnico, sí dijo que como no había jugado profesionalmente le costaba entender a los jugadores.

“Yo no sé ni qué decirle porque yo me siento apenado. Vi las entrevistas que le hicieron a usted y no es justo ni para usted ni para mí que por una cosa que yo digo, y por otras muchas que se inventen, (…) vayamos a quedar con esa espinita”, añadió. “Le mando el mensaje para disculparme si en algún momento le ofendieron esas cosas que salieron”, continuó, e insistió en que “son puros comentarios de verdad mal intencionados de los periodistas”.

“La verdad es que me siento muy apenado con usted. (…) Usted me conoce, después de un año que estuvimos y que pasamos buenas y malas. Yo en ningún momento fui así con usted. Por eso le le digo que tampoco se tome las cosas tan a pecho, porque de las cosas que dijeron ahí, más de la mitad son mentiras”, concluyó.

Este es el audio completo: