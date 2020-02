green

“Mi rodilla derecha me ha estado molestando por un tiempo. Esperaba que pasara, pero después de un examen, y de discutirlo con mi equipo, decidí someterme a una operación artroscópica ayer en Suiza”, explicó la mañana de este jueves.

“Después del procedimiento los doctores me confirmaron que era lo mejor que podría haber hecho y confiaban en que me recuperaría del todo”, agregó, antes de anunciar que “como resultado, desafortunadamente me perderé Dubái, Indian Wells, Bogotá, Miami y el abierto francés [Roland Garros]”.

“Agradezco el apoyo de todos. No puedo esperar a volver a jugar pronto. ¡Nos vemos en el césped!”, concluyó, anticipando de paso que estaría listo para Wimbledon; el tercer grand slam del año, que se realiza entre junio y julio y que es uno de los que mejor se le dan.

El partido, contra el alemán de origen ruso Alexander Zverev, se había aplazado por el toque de queda que se ordenó el 22 de noviembre pasado. La primera semana de febrero se había reanudado la venta de boletas para la nueva fecha, el 24 de marzo, pero ahora tendrá que evaluarse todo una vez más.

Así lo publicó el tenista en sus redes sociales: