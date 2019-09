green

Cabe recordar que en medio del encuentro el jugador del equipo petrolero, en un intento de que no se le fuera el balón, terminó cerca al banco del cuadro bogotano, donde tuvo un cruce de palabras con el estratega santandereano.

“Me dijo que no sea jodón, que no llore. Insultos que para un tipo como él [Jorge Luis Pinto] no le quedan. Además, un técnico no puede estar en el campo de juego. Yo trato de ir en búsqueda del balón, pero no le pude poner el pie porque él estaba ahí parado.”, afirmó el experimentado futbolista en una entrevista para Blu Radio.

Luego el exlateral de Atlético Nacional agregó: “Es un tipo que no es coherente con lo que dice. Me acuerdo que hace 15 días comenzó a pelear para que los jugadores rivales no quemáramos tiempo y eso fue lo que hizo ayer. Entonces, si uno hace las cosas, no tiene por qué decirlas. Solamente trabaje y quédese callado”.

“Aquí no ha ganado nada, apenas fue campeón con el Cúcuta y estuvo en la Selección, pare de contar. No tiene por qué faltarle el respeto a nadie, más siendo técnico. Al final, le dije que se dedicara a dirigir, no a llorar. La verdad es un señor muy llorón”, concluyó Farid Díaz en el espacio radial.