Luego de la primera fecha del grupo A, en la que Junior perdió en el estadio Metropolitano contra el Tolima, Iván René Valenciano se molestó mucho con el rendimiento del cuadro ‘tiburón’ y lo hizo saber en el programa Fox Sports Radio Colombia, del que es panelista.

Claramente decepcionado, el exgoleador se atrevió a vaticinar: “Para mí, Junior no gana un punto, queda de ultimo en este cuadrangular. Junior era mi favorito, pero después de estar en el estadio y ver a Junior jugar, tú dices: ‘Hoy Junior no tiene la capacidad mental’. Junior quiere que se termine esto y nos vamos de vacaciones y que arranque el próximo año. Es lo que yo miro. Ojalá me pueda equivocar”.

Y para su fortuna y la de todos los hinchas costeños, Valenciano se equivocó bastante en su pronóstico. Junior se recuperó rápidamente de esa primera derrota dolorosa, no volvió a perder en las cinco fechas restantes y, con 11 puntos, clasificó a la final de la Liga Águila y sueña con el tricampeonato.

“Yo culpo a los jugadores. No puede ser que Ditta camine, no puede ser que Piedrahita camine, no puede ser que Cantillo, siendo de los mejores jugadores, camine la cancha”, reclamaba hace dos semanas Valenciano en ese programa de televisión.

Ahora Junior espera su rival en la final y hay tres candidatos para serlo: América de Cali, Santa Fe y Deportivo Cali. Si alguno de los equipos vallecaucanos clasifica a la disputa por el título, el partido de ida se jugará en Barranquilla. Si es Santa Fe el segundo finalista, la serie comenzará en Bogotá y se terminará en el estadio Metropolitano.

A continuación, el video del fallido pronóstico que hizo el popular ‘bombardero’ sobre el rendimiento del Junior en los cuadrangulares: